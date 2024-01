Dorfstraße in Sellerich

per Mail teilen

Ein Film von Oliver Wittkowski

Nahe an der belgischen Grenze, über Berg und Tal verstreut liegen die Ortsteile, aus denen sich das Eifeldorf Sellerich formt: Sellerich, Hontheim, Herscheid und Sellericher-Höhe. Sie wirken wie eigene, selbständige Dörfer – und doch sagen die Sellericher, dass die vier schon immer zusammengehört hätten. Und das schon lange schon vor den Gemeindereformen der 1970er Jahre.

Eine Besonderheit gab es allerdings bis in die Fünfziger Jahre in Sellerich. Bis dahin wechselte das Dorf seinen Namen regelmäßig. Denn die Gesamtgemeinde wurde jeweils nach dem Ortsteil benannt, der den aktuellen Bürgermeister stellte. Kam der Bürgermeister zum Beispiel aus Hontheim, hieß der kleine Dorfverbund eben auch Hontheim. Ein Kuriosum, das irgendwann nicht nur der Post zu verwirrend wurde. Am Ende einigte man sich ganz offiziell und mit einer schönen Urkunde auf den Dorfnamen des zentralen Ortsteils: Sellerich.

Die Dorfstraße liegt im Sellericher Ortsteil Herscheid. Hier ist der Name Programm, denn die Dorfstraße ist keine propere Wohnwelt von Berufspendlern, sondern noch richtig ländlich. Dort gibt es viel, das ein Dorf im klassischen Sinne ausmacht, denn hier wohnt ein Landwirt neben dem anderen. In der Dorfstraße gehört das harte, wirkliche Landleben noch zum Alltag: Trecker tuckern über die Straße und Kuhherden kreuzen den Weg - und wenn dann mal etwas Dreck auf der Straße ist, dann ist das auch kein Drama.