Hauptstraße in Boos

Ein Film von Elmar Babst

Boos ist eine kleine Eifel-Gemeinde in Hörweite des Nürburgrings und wird von der B410 durchzogen. Im Ort ist die Bundesstraße auch gleichzeitig die Hauptstraße.



Alle Geschäfte und die Kneipe liegen in der Hauptstraße und auch die Freiwillige Feuerwehr. Die ist allerdings kürzlich umgezogen. Ihr schmuckes neues Heim liegt weiter am Ortsrand – aber trotzdem noch in der Hauptstraße.

Aber auch sonst ist die Hauptstraße immer in Bewegung. Und hier leben viele interessante Bewohner:



Zum Beispiel ein Bildhauer, der seit 25 Jahren Eifler Lavasteine bearbeitet, ein Kaninchenstallbauer, der seine ausgefallenen Ideen patentieren ließ und ein Dinkelzüchter, der nach einem schweren Unfall wieder Fuß fasst.