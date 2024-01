Queichstraße in Siebeldingen

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink

Die Weinbaugemeinde Siebeldingen liegt malerisch in der Südpfalz westlich von Landau. Zu den Naturschönheiten, die die 1.000 Einwohner gleich vor der Haustür haben, zählt auch das Flüsschen Queich. Nach diesem ist die Queichstraße benannt, die sich mit verwirrenden Richtungswechseln und Abzweigungen von Süden her in den Ort zieht.

Dort leben viele Tiere mit ihren Herrchen und Frauchen. Hovawart Napoleon vom Weingut Wilhelmshof etwa, der einmal ein richtiger Casanova war. Oder die früheren Rennpferde Donna und Susi, die nur mit knapper Not dem Pferdemetzger entkommen sind.

Ein verwaistes Katzenbaby hält eine komplette Großfamilie auf Trab, weil es alle zwei Stunden die Flasche braucht. Die Laufenten des Hobbyfotografen Ralph Braun sind wahlweise tierische Models oder Trainingspartner für seine Hütehunde. Und der Mischlingsrüde Balu hat sogar Einbrecher in die Flucht gebellt.