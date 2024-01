Burg-Eltz-Straße in Wierschem

Ein Film von Wolfgang Bartels

Wierschem liegt in der Eifel in der Nähe von Münstermaifeld. Das bekannteste Bauwerk von Wierschem ist die Burg Eltz, erbaut im zwölften Jahrhundert. Die Burg Eltz kennt jeder. Das „Tor zur Burg Eltz“, wie sich das Dörfchen Wierschem selbst bezeichnet, kennt dagegen kaum jemand, obwohl im Sommer täglich hunderte Autos durch den Ort auf den Burg-Parkplatz fahren. Nur dreihundert Meter lang ist die Burg-Eltz-Straße. Ganze fünfundzwanzig Häuser stehen hier.

Jedes dieser Häuser hat eine Geschichte. Die hält Marianne Hartung mit der Kamera fest. Seit drei Jahrzehnten bildet sie in regelmäßigen Abständen alle Häuser ab. Zusätzlich sammelt sie noch Fotografien von früher. In ihren Ordnern kombiniert sie die Haus-Bilder mit den Fotos der Bewohner – manchmal über Generationen hinweg.

Das Haus Burg-Eltz-Straße 14 ist die Zentrale eines beachtlichen Holzbau-Betriebes wird. „Holzbau Hürter“ ist ein weithin bekannter Zimmereibetrieb. Hermann-Josef Hürter und seine Mitarbeiter bauen auf dem Firmenhof hinter dem Haus Dachstühle, Carports und Holzterrassen. Die Burg-Eltz-Straße 9 gegenüber, war einmal ein Bauernhof, mit Vieh, Ackerbau und allem drum und dran. Doch das ist vorbei. In den Ställen stehen heute gut zwei Dutzend Eicher-Traktoren. Christoph Hürter hat zwar noch Landmaschinenmechaniker gelernt, aber die väterliche Landwirtschaft hat er nicht übernommen. Geblieben ist die Leidenschaft für die Eicher-Traktoren. Rund zwanzig hat er gesammelt. Dazu hat er eine Restaurations-Werkstatt eingerichtet, in der er Fahrzeuge anderer Sammler auf Vordermann bringt.

Auch auf dem Neuhof gibt es keinen Kuhstall mehr, sondern ein Hotel-Restaurant. Die Seele des Hauses ist Ursula Wolff. Sie ist hier aufgewachsen, hat in Frankreich, in der Schweiz und auf Mallorca gearbeitet. Dann hat sie sich entschlossen, nach Wierschem zurückzukehren und das Haus ihrer Eltern zu übernehmen.

Ursula Wolff hat auch ein Sportstudium absolviert – und das bekommen ihre Gäste zu spüren. Sie will ihnen helfen, zu einem gesünderen, aktiven Leben zurückzukehren – und deshalb bietet sie unter anderem Nordic Walking an. Der am häufigsten gewünschte Weg: Von der Burg-Eltz-Straße zur Burg Eltz. Das sind immerhin knapp drei Kilometer.