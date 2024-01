In der Treff in Büdlich

Ein Film von Stefan Hartstang

Auffällig bei der Anfahrt nach Büdlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist die katholische Pfarrkirche St. Agatha aus dem 16. Jahrhundert. Viel zu groß für die 200 Einwohner, aber der Stolz der ganzen Gemeinde. Büdlich liegt in einem waldreichen Tal, zieht sich an beiden Seiten des Hangs entlang, und auf einer Seite findet sich die Straße mit dem Namen „In der Treff“. Ein Name, den sie erst seit den 1980ern hat. Bis dahin gab es die Ortsstraße, und die Hausnummern waren übers Dorf verteilt. Wie es dann zum Namen „In der Treff“ kam, das weiß inzwischen schon keiner mehr so ganz genau. Aber ein treffender Name ist es schon, denn hier trifft man sich.

Die Bewohner kennen sich. Denn „In der Treff“ sind gerade mal neun Häuser, 20 Einwohner und 200 Meter Straßenlänge, von der nur ein Teil bebaut ist. Aus dem Fenster hört man Maximilian Schlagzeug spielen, die Motorsäge von Willi Kolz ist dabei, einen Holzstamm zu bearbeiten. Und in der Küche von Barbara Klassen scheppern im Herbst besonders häufig die Kochtöpfe. Und immer wenn Zeit ist, dann trifft man sich – auf der Bank an der Straßenecke, an der man die gesamte Länge von „In der Treff“ bestens überschauen kann.