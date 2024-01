Tanzstraße in Sankt Martin

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink

Tanzen in der Tanzstraße SWR SWR -

Das pfälzische St. Martin liegt wunderschön am Rand des Pfälzer Waldes mit Blick über die Rheinebene. Viele der knapp 2.000 Einwohner leben von Weinbau und Fremdenverkehr: stolze 106.000 Übernachtungen werden im Jahr hier gezählt. Der historische Ortskern steht unter Denkmalschutz.

Mittendrin liegt die Tanzstraße - die wohl kürzeste Straße in St. Martin. Hier drängen sich kleine Läden, hübsche Fachwerkhäuser, Winzerbetriebe und urige Gaststätten - eine malerische Kulisse und bei Touristen beliebt. Getanzt wir hier heute nicht mehr, schon weil der namengebende ehemalige Tanzplatz längst zugebaut ist. Brunhilde Ulrich kann sich aber noch gut an manch stürmisches Tanzvergnügen erinnern.

Schon ihre Großeltern betrieben die Gaststätte im historischen Haus Nummer 11. Natürlich mit Tanzsaal. In dem bewahrt die 87-jährige außer Kisten und Kleidern noch die Gedanken an einen endlosen Walzer auf. Im Friseursalon ein paar Häuser weiter verpassen sie Wochenend-Discoqueens den richtigen Look.

Beim Metzger Martin kriegt was auf die Mütze, wer aus der oft langen Wartereihe tanzt. Und wenn die Gymnastiklehrerin Helga Gossmann in Haus Nummer 6 ihre Qi Gong-Kurse gibt, dann passen die choreografierten Bewegungen genau in die Tanzstraße.