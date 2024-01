Eisenbacher Straße in Matzenbach

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Matzenbach im Landkreis Kusel ist eingebettet in eine wunderschöne Hügellandschaft. Das Dorf hat rund 720 Einwohner, wovon etwa 50 Amerikaner sind, die auf der Airbase Ramstein arbeiten. Auch sie lieben die ländliche Ruhe in Matzenbach. Vor allem die Eisenbacher Straße hat viele Vorteile des Landlebens zu bieten.

Für einige Bewohner bedeutet das aber auch viel Arbeit. Denn es müssen zweimal am Tag 120 Kühe gemolken werden. Tobias Zimmer ist Vollblutlandwirt – genauso wie sein Vater. Zusammen bewirtschaften sie den einzigen Bauernhof in der Eisenbacher Straße von Matzenbach. "Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe." - Gut, dass vier Generationen auf dem Hof leben und arbeiten. Die älteste, Hedwig Zimmer, ist 83 Jahre alt. Der Jüngste, Urenkel Paul, ist fünf. Eine traditionelle und doch moderne Großfamilie.

Die ländliche Ruhe der Eisenbacher Straße wird hier regelmäßig unterbrochen: im Kindergarten. Für ihre einfallsreichen Musikprojekte haben die Erzieherinnen schon einen Preis vom deutschen Chorverband bekommen.

Jede Menge Spielzeug, dass aber leider zu alt und zerbrechlich für Kinder ist, gehört Eberhard Keller. Er begann Holz- und Blechspielzeug zu sammeln, als seine Tochter schon lange aus dem Haus war. Er hat ein Faible für Holz, weswegen er auch Schreiner wurde. Sein wichtiges Standbein: alte Möbel restaurieren – zuhause in der Eisenbacher Straße.

Hier lebt er zusammen mit seiner Frau und seinen Tieren. 1992 kaufte Eberhard Keller die frühere Gaststätte mit Tanzsaal.

Zur beschaulichen Stimmung in der Eisenbacher Straße trägt auch das Flüsschen Glan bei. Gleich gegenüber: die Bauernstube. Früher ein landwirtschaftlicher Betrieb, ist sie heute ein beliebter Treffpunkt auch für Ortsfremde. Und mit Heike Christoffel steht die ehemalige Bäuerin heute in der Küche. 1997 nahmen sie und ihr Mann Abschied von der Landwirtschaft. Eine schwere Entscheidung: Um als Landwirte zu überleben, hätten sie sich enorm vergrößern und außerhalb von Matzenbach neu bauen müssen. Daher entschieden sie sich, ihr altes Anwesen anders zu nutzen. Und während für sie der gemütliche Teil des Tages beginnt, herrscht im Stall der Familie Zimmer schon wieder Hochbetrieb - beim Melken. Eine Arbeit, die Vater und Sohn noch lange machen wollen - auf ihrem Bauernhof, in der Eisenbacher Straße von Matzenbach.