Hauptstraße in Hartenfels

Ein Film von Gabriele Heyder

Den Weg in die Hartenfelser Hauptstraße findet man von nahezu überall in der Welt. Dies ist die Geschichte einer unspektakulären, ruhigen Straße, in der Menschen gelandet sind und ihr Zuhause gefunden haben. In einem Haus: eine junge Familie mit spannender Geschichte, in einem anderen: ein Weltenbummler mit seltenem Beruf und in einem Backsteinhaus: ein Mann von Welt.

Wie nun verschlägt es jemanden, der seinen Garten Luthergarten nennt, hierher, direkt neben die Pfarrkirche, ins altehrwürdige Pfarrhaus mit Räume, die von Psalm-Sprüchen gekrönt sind, die von musikalischer Vergangenheit und Gegenwart zeugen, in denen Missionsarbeit geleistet wird und die das Lebensmotto des Mannes verraten, der hier vor nicht mal einem Jahr eingezogen ist.

Klavier spielend wurde er einst entdeckt und engagiert. Sieben Jahre lang war Waldemar Graf als Show-Pianist auf dem berühmten Traumschiff des ZDF unterwegs und mit allen Serienstars per Du.

Nach dieser Odyssee mit Stopps in der ganzen Welt ist er mitten im Westerwald gelandet. Nach einem Leben im Fünf-Sterne-Status hat er den Kurs gewechselt, gewendet und ist nun geerdet

Als musizierender Christ ist er in der ganzen Republik unterwegs, 200 Tage im Jahr – mit seinem "Kardinälchen". So nennt er den rotbedachten Cinquecento.

Übrigens wird direkt neben dem Pfarrhaus – in der Burgmetzgerei – noch selbst geschlachtet. Normal in der Hartenfelser Hauptstraße.

Die sieht aus wie eine ganz gewöhnliche Landstraße. Und da ist noch jemand angekommen, der auf den ersten Blick gar nicht hierher passt. Ein Segelmachermeister. Passt aber! Den Sommer über repariert Heinz Studlek an Rhein, Mosel und Lahn Bootsverdecke für Yachtbesitzer.

Zweiter Service ist das Herstellen von Bootsverdecken - ganz individuell - im ehemaligen Schweinestall. An den nichts mehr erinnert. Heinz Studlek hat ihn vor neun Jahren verwandelt und ist glücklich, dass seine Firma funktioniert. Er hat eine Nische entdeckt, ist in Yachtkreisen bekannt und kommt mit der Produktion kaum nach.

Heinz Studlek ist auch Surf- und Segellehrer und oft und gerne in Australien. Sein Wunsch nach genau dem Leben, wie er es jetzt führt, ist in Erfüllung gegangen. Das Handwerk hat er in Spanien erlernt, gebürtig kommt er aber aus dem Westerwald - und ist zurückgekehrt.

Und noch eine Rückkehrer-Geschichte. Noch ein Haus an der Hauptstraße, das von Zurückkommen erzählt und von Gelandet-Sein. Ein Haus mit langer Geschichte, seit kurzem wieder bewohnt.

Von der Urenkelin des Erbauers. Der Küchentisch ist mittlerweile Treffpunkt der vier Generationen-Familie. Alle sind glücklich, das Haus zurückerobert zu haben und finden, dass es sich gelohnt hat, das Uropa-Haus wieder fit zu machen. Sieben Jahre lang haben sie daran gearbeitet.

Angekommen da, wo Karina ihre Kinderabenteuer erlebt hat. Wie einst mit der Oma, sitzt sie nun mit der Großtante zusammen und schwelgt in Erinnerungen. Nach dem Tod des Urgroßvaters mussten seine Frau und drei Mädchen allein mit Haus und Landwirtschaft klarkommen - schwere Zeiten. Eines der Mädchen war die Oma von Karina Frey.

Noch so eine Geschichte also vom Angekommensein. Aber das ist ja typisch für die Hauptstraße unterhalb des uralten Turmes von Hartenfels.