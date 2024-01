Ein Film von Thomas Keck

Wenn die Kinder immer weniger werden, die Jungen am Dorfrand bauen, die Kneipen und Läden dicht machen, die Häuser leer stehen und auch zur Messe keiner mehr hierher will, dann verschwindet das Leben aus den Dorfkernen. In der Hauptstraße in Niederstadtfeld hätte es genau so kommen können. Doch es kam nicht so, denn als hier die Dorfgaststätte und der Lebensmittelladen schlossen, zog die Weggemeinschaft Vulkaneifel in die Häuser und richtete dort ihre Werkstätten ein.

Auch zwei Wohnhäuser im Dorfkern von Niederstadtfeld gehören zu der „Einrichtung für seelenpflegebedürftige Erwachsene“. Die Bewohner dieser Häuser wurden in der Straße gut aufgenommen und gestalten das Leben hier mit.

Auch dem „Warmpresswerk“ von Niederstadtfeld gehören vier Häuser in der Hauptstraße: ein Verwaltungsgebäude und drei Mietshäuser.

Gegen den Verfall alter Bausubstanz tritt R.-Gunther Glöckner an. Der hat nicht nur sein eigenes, historisches Bauernhaus in der Hauptstraße saniert, er bietet dort auch Material und Dienstleistungen zur Sanierung anderer Häuser mit Naturbaustoffen an. Und was die Pfarrkirche Sankt Sebastian betrifft, auch die ist in gutem, renoviertem Zustand und wegen ihrer schönen Wandmalereien einen Besuch wert.