Ein Film von Christian Gallon

Sie ist keine Straße wie jede andere: die Unterdorfstraße in Heistenbach bei Diez. Im unteren Bereich wird sie von üppigem Grün rechts und links des Weges geschmückt, ehe sie sich kurvenreich hinauf schlängelt. Ihr besonderes Äußeres ziert im weiteren Verlauf holpriges Kopfsteinpflaster, bevor sie im oberen Bereich ihren Weg eher geradeaus geht.

Die 46-jährige Beate Fillbach zog mit ihrem Mann 1989 in die Unterdorfstraße. Zu ihrem Haus gehört ein mehrere Hektar großes Areal, auf dem sich eine Herde Lamas tummelt. 21 – einige inzwischen selbst gezüchtet – besitzt Beate Fillbach. Und seit einigen Jahren bietet sie Lama-Touren rund um Heistenbach an – sowohl für Manager als auch für Kinder, die sich besonders wohl fühlen in der Nähe dieser mitunter eigenwilligen Vierbeiner.

Wohl fühlen ist auch bei Ellen Jerchel angesagt. Auch die Kosmetikern zog es vor Jahren hierher, als sie einen alten Bauernhof kaufte. Mit ihrem Mann investierte sie Zeit und Geld und machte aus der ehemaligen Scheune ein Massagestudio, das inzwischen sehr gut angenommen wird. Alteingesessen hingegen ist Erik Unkelbach. Er betreibt nicht nur das einzige Lebensmittelgeschäft im Ort, vom Vater übernahm er auch noch das letzte Gasthaus in Heistenbach. Das ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Dank des sehr engagierten Erik Unkelbach haben die Heistenbacher das große Glück, tagsüber bei ihm einkaufen zu können und sich auch noch abends in seiner Kneipe zu treffen.