Ein Film von Christian Jakob

Die Feuerwehr bringt den Weihnachtsbaum, die Kinder basteln in der Schule. Freiwillige kümmern sich um die Verpflegung. Einen ganzen Tag lang wird vorbereitet. Es soll ein schöner vorweihnachtlicher Abend auf dem Dorfplatz in der Mayener Straße werden. Alle Kinder freuen sich darauf – wie jedes Jahr, wenn sie den Weihnachtsbaum schmücken dürfen. Eine Straße bereitet sich auf ihr Fest vor.

Die Mayener Straße in St. Johann in der Vordereifel ist die Durchgangsstraße. 500 Meter lang und 125 Einwohner. Das Ungewöhnliche an ihr: trotz der zentralen Lage wenig Verkehr, keine Geschäfte, dafür aber eine außergewöhnliche Geschichte.



So wurden zum Beispiel viele der 42 Häuser aus dem für die Region typischen Basalt gebaut. Ein anderes Beispiel sind die vielen Grabplatten der Adligen aus dem Schloss Bürresheim, die auf dem Dorfplatz in der Mayener Straße eingemauert und damit für jeden Besucher - auch beim Weihnachtsbaumfest - gut sichtbar sind.

Zwei der Bewohner - das sind Jennifer Toprak und Sabine Wodarzack - sind indes nicht so sehr mit der Geschichte als vielmehr mit dem Jetzt und Heute der Straße beschäftigt. Klar, dass da im Nagelstudio von Jennifer Toprak auch mal gerne getratscht wird - aber immer wohlmeinend, versteht sich.