Hauptstraße in St. Thomas

Ein Film von Katharina Pfänder

St. Thomas liegt an der Eifelbahnstrecke Trier - Köln und ist von großer Bedeutung innerhalb der "Kyllburger Waldeifel" mit ihren vielfältigen Naturschönheiten und Baudenkmälern. Der Name Sankt Thomas geht auf den Erzbischof Thomas Becket zurück, der in der Kathedrale von Canterbury 1170 ermordet wurde. Bereits drei Jahre später wurde der Märtyrer, der die Rechte der Kirche gegen den Anspruch des Königs verteidigt hatte, heilig gesprochen.



Später wurde das Kloster St. Thomas als Zisterzienserinnenabtei gegründet. Heute befindet sich im ehemaligen Kloster ein Exerzitienhaus des Bistums Trier. Sankt Thomas ist eine kleine Gemeinde mit rund 280 Einwohnern. Früher war in der Hauptstraße mal eine Schule, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Sie wurde zum Dorfgemeinschaftshaus und Treffpunkt der freiwilligen Feuerwehr.



Die Hauptstraße verdient ihren Namen zurecht, denn parallel zu ihr verläuft die Bahnlinie, die den Takt in der Straße angibt. Je nach dem auf welcher Seite der Bahnschranke man steht, kann man den unteren Teil der Straße beobachten, der flach und entlang der Kyll verläuft oder den oberen Teil. Der schlängelt sich steil den Berg hinauf. Hier haben Holländer, Belgier und Kölner ein Feriendomizil gefunden. Mit einem sagenhaften Blick ins Kylltal und die Waldeifel.