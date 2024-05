Die Mittelstraße in Spessart

Ein Film von Tobias Haucke

Spessart in der Eifel

Die Mittelstraße war früher das Zentrum des dörflichen Lebens in Spessart. Der kleine Ort in der Hocheifel besteht aus nur zwei Straßen: Während die eine um den Ort herum führt, geht die Mittelstraße durch den Ort hindurch. Spessart ist eine Sackgasse. Das heißt, nur jene Leute kommen nach Spessart, die auch dorthin wollen.

Das bedeutet aber auch: Es gibt keinen Durchgangsverkehr, nur wenig Impulse von außen. So verschwand die Lebendigkeit der Mittelstraße in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr. Die jungen Spessarter verließen den Ort immer öfter, es wurde ruhiger in der Mittelstraße. Gastronomie und Geschäfte schlossen eines nach dem anderen, vor zehn Jahren machte der letzte Supermarkt dicht.

Doch Frank Klapperich der neue Ortsbürgermeister hat sich zum Ziel gesetzt, die Mittelstraße wieder mit neuem Leben zu füllen. Eine Dorfwerkstatt wurde gegründet, in der Rentner wie Hugo Schneider kleinere Arbeiten übernehmen, um den Ort wieder in Schuss zu bringen. Alte Grünflächen werden auf Vordermann gebracht, neue angelegt.

Auch für die Jugend wird einiges getan. Seit zwei Monaten gibt es einen Jugendraum in der Mittelstraße. Die Kids sollen wieder einen Ort haben, an dem sie gemeinsam etwas unternehmen. Die Hoffnung der ehrenamtlichen Initiatoren: Wenn die Kinder ihre Freundschaften im Ort behalten – zieht es sie nach dem Schulabschluss vielleicht nicht so schnell in die Ferne.

Im Atelier von Titus Lerner

In Spessart lebt und arbeitet auch ein Künstler, der über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist. Titus Lerners Kunstwerke werden in der ganzen Welt ausgestellt. Er malt und bildet Skulpturen mit den verschiedensten Techniken. Und auch, wenn seine Kunst sich an anderen Orten besser verkaufen ließe: Er bleibt in Spessart. Lerner braucht die Ruhe, die Nähe zur Landschaft, sagt er. Schließlich können die Galeristen zu ihm kommen – und nicht wenige tun das auch: Regelmäßig hat Titus Lerner Besuch von Galeristen aus dem Ausland.

Die Mittelstraße in Spessart hat also viel mehr zu bieten als man nach einmaligem Durchfahren der kleinen Straße vermuten würde.