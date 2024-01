Ein Film Thomas Keck

Biebelnheim in Rheinhessen

Die Obere Kirchgasse in Biebelnheim geht von der viel befahrenen Hauptstraße ab und ist eigentlich eine recht ruhige Straße. Trotzdem gibt es auch hier einiges an Verkehr - und das liegt nicht nur an den Mitgliedern der evangelischen Gemeinde, die in der Gasse ihre Kirche und ihr Gemeindezentrum haben. So mancher reist per pedes durch die Obere Kirchgasse: Der Jakobsweg führt hier entlang. Im Weingut Pilgerhof bei Familie Fluhr können sich die Pilger stärken.

Die Obere Kirchgasse

Gegenüber, im ehemaligen Pfarrhaus, bekommen die Gäste zum Wein die Walnüsse. Genau genommen sogar ganze Walnuss-Bäume. Familie Lindemann hat sich der Walnuss-Veredlung verschrieben. Honig und Feigen können die Pilger aus dem Zehnthof mitnehmen. Auch dort, bei Familie Diel, war mal ein Weingut.

Und wenn die Pilger dann zu müde zum Weiterlaufen sind, können sie entweder im Weingut Pilgerhof übernachten - oder eine Runde mit dem Quad drehen. Denn auch ein paar Anhänger des Quad-Motorsportes wohnen in der Straße. Aber da wohl kein wahrer Jakobspilger diese Art der Fortbewegung ernsthaft erwägen würde, ist das wieder eine andere Geschichte.