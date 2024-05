Schmiedstraße in Katzweiler

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Blick auf Katzweiler SWR SWR -

Katzweiler liegt in der Westpfalz, 15 Kilometer von Kaiserslautern entfernt im Lautertal. Im Dorf leben rund 1800 Menschen. Etwa 100 davon sind Amerikaner.

Wer durch den Ort fährt, kommt an der Gastwirtschaft Christmann vorbei. Die wird schon in der siebten Generation geführt. Bekannt ist sie für ihren historischen Tanzsaal, der immer noch gern genutzt wird. An der Gaststätte beginnt die Schmiedstraße. Sie ist schmal und kurz, aber attraktiv wegen ihrer alten Bausubstanz.

Nur 23 Menschen leben hier. Eine kleine, freundschaftlich verbundene Gemeinschaft. Die Straßenbewohner helfen sich untereinander. Sie pflegen ihre alten Häuser, meist ehemalige Bauernhöfe, und haben auch ein Herz für ältere Tiere, denen sie das Gnadenbrot geben.

Eine Bewohnerin der Schmiedstraße bearbeitet alte Holzmöbel. Danach sind die kaum wieder zu erkennen: farbenfroh und mit Ornamenten verziert. Ihr Nachbar hat ein Faible für alte Autos. Er restauriert und fährt Oldtimer. Und dann gibt es in der Schmiedstraße noch die sogenannte "Villa", in den 1930er Jahren das erste Haus in Katzweiler mit Zentralheizung.