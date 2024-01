Hochstraße in Kurtscheid

Ein Film von Christian Gallon

Kurtscheid ist die höchstgelegenste Gemeinde im Landkreis Neuwied. Der Ort mit seinen zirka 900 Einwohnern liegt im Naturpark Rhein-Westerwald. Von der höchsten Erhebung in Kurtscheid führt die Hochstraße mitten durch den Ort. Sie ist die längste, wichtigste und meist befahrenste im Ort. Die Hochstraße ist aber nicht nur eine Verbindungsstraße im Ort, sie bedeutet den hier lebenden Menschen Vieles – den jungen wie den alten. Die jüngsten von ihnen zieht es täglich in den Kindergarten und auf den nahen Spielplatz. Und viele Ältere haben hier ihr ganzes Leben verbracht.

So wie die 89-jährige Gertrud Klein und ihre beste Freundin, die 85-jährige Resi Gerhards. Die beiden sind noch täglich unterwegs in der Hochstraße – sind dankbar dafür, dass es hier noch einen Bäcker und einen Metzger gibt. Ihre Spaziergänge führen sie durch den Ort – öfters auch vorbei am belebten Kinderspielplatz und erinnern sie an ihre eigene Jugend. Das große Hobby der beiden Damen ist das Halma spielen. Mehrmals in der Woche treffen sie sich bei Kaffee und Kuchen und zelebrieren die hohe Kunst dieses Brettspiels.

In der Hochstraße gibt es ein weiteres Geschäft: Es nennt sich „Blumenglück“ und Besitzerin ist Hanna Lück. Die Floristin ist gerade mal 21 Jahre alt und bereits ihre eigene Chefin. Mit ihrer Mutter wagte sie vor anderthalb Jahren den Schritt in die Selbständigkeit. Einer, der sich bisher als Glücksfall für die gebürtige Kurtscheiderin erwiesen hat. Nicht nur im Ort, sondern auch im nahen Gewerbegebiet hat sie sich mit ihrem florierenden Blumenladen bereits einen Namen gemacht.



Ähnliches gilt für Mechthild Müller. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie im zweiten Stock ihrer Eigentumswohnung eine Ferienwohnung für Selbstversorger eingerichtet. Nicht zuletzt wegen ihrer beeindruckenden Aussicht in den Naturpark Rhein-Westerwald bekam die Wohnung vom Deutschen Tourismusverband eine Auszeichnung mit vier Sternen. Damit hat sich Mechthild Müller, deren Eltern auch schon Feriengäste betreuten, einen lang gehegten Wunsch erfüllt. So haben die Menschen in der Hochstraße auf vielfältigste Art und Weise ihr ganz persönliches Glück gefunden – Miteinander und Füreinander.