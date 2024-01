Stromberger Straße in Weiler bei Bingen

Ein Film von Christopher Hiepe

Es ist jede Menge Musik drin – in der Stromberger Straße in Weiler. Auf 100 Einwohner kommt ein Verein in der 2700-Einwohner-Gemeinde bei Bingen. Die meisten haben ihr Zuhause in der „Alten Schule“ in der Stromberger Straße und die Zeit vor Fastnacht ist Hauptsaison für die zahlreichen Musik- und Gesangs-, Männer – und Frauenballettgruppen in der Karnevalshochburg.

Ebenfalls in der „Alten Schule“ befindet sich die Werkstatt der Weilerer „Heimatfreunde“, die jeden Dienstag losziehen und ihr Dorf auf Vordermann bringen. Vor allem mit ihrer originellen Schnitzkunst haben sie das Ortsbild nachhaltig geprägt. Und auch die Heimatfreunde haben ihr eigenes Lied. Das musikalische Epizentrum von Weiler und der Stromberger Straße ist aber Haus Nr. 37a. Hier lebt Heinz-Josef Bell, der seit Jahren an einer besonderen Erfindung tüftelt: dem mechantronischen Pianisten. Das ist ein Automat, der computergesteuert jedes Klavier bespielen kann. Und zwar nicht irgendwie, sondern als ob ein Weltklassepianist in die Tasten haut. Oder gleich mehrere davon.

Direkt nebenan lebt die derzeit wohl bekannteste Weilererin: Menna Mulugeta, ein echter Soulstar. Gerade hat es die 21-Jährige mit äthiopischen Wurzeln bis ins Viertelfinale der Castingshow „Voice of Germany“ geschafft. Die Stimme von Weiler ist sie schon längst. Und das ganze Dorf hat mit ihr gezittert.



Am Ausgang der Stromberger Straße wären herrschaftliche Klänge passend. Denn hier „residiert“ der „Zaun-Zar“. Die Firma von Matthias Kreusel und seinem Sohn Oliver hat sich auf die individuelle Fertigung von hochwertigen Aluzäunen spezialisiert, die mittlerweile Eigenheime in ganz Europa zieren. Und auch die großen internationalen Fastfood-Ketten lassen neuerdings ihren Sichtschutz in der Stromberger Straße in Weiler produzieren.