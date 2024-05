Ein Film von Klaus Schmidt

Sie beginnt am barocken Schloss und endet am romanischen Kreuzgang der Abtei: Die Abteistraße in Bendorf-Sayn ist die zentrale Straße im engen Tal von Alt-Sayn.



Zwischen den historischen Bauten gibt es Ferienhäuser, einen Gasthof, einen Tante-Emma-Laden und viele auskunftsfreudige Sayner, die ihr "Sääner Platt" am Leben erhalten.