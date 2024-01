Bobenheimer Straße in Kleinniedesheim

Ein Film von Fatma Aykut

Die Pfälzer nennen ihn liebevoll "Klänidsem" oder oft nur Nidsem, den Winzerort Kleinniedesheim am Rande der Vorderpfalz. Drei Hauptstraßen gibt es hier. Am Anfang jeder von ihnen steht das mächtige Schloss.

Während zwei der Hauptstraßen links und rechts vom Schloss wegführen, führt die Bobenheimer Straße geradewegs auf sie zu. Sie ist lang, kurvig, eng bebaut, an manchen Stellen ahnt man noch den Glanz vergangener Zeiten. Davon weiß auch Doris Schmidt zu berichten, eine rüstige alte Rentnerin, die am Beginn der Bobenheimer Straße wohnt, zwischen Schloss und Geflügelzüchterverein.

Einen Termin bei Doris Schmidt zu finden ist schwierig. Die über 70-Jährige ist ständig auf Achse, entweder mit ihren Freundinnen aus dem Gesangsverein oder dem "Krankenversicherungsverein", kein Witz. Natürlich ist Doris Schmidt auch im Kleintierzüchterverein. Am besten spricht man sie morgens früh an, wenn sie gerade vor ihrer Haustür kehrt.

Sie kennt die Bobenheimer Straße noch als Einkaufsstraße: mit zwei Kolonialwarenläden, der eine direkt gegenüber von ihr, der andere am Schloss, Metzger, zwei Bäckereien. Alles weg.

Jetzt ist die Bobenheimer Straße eine reine Durchfahrtsstraße, zum anhalten braucht es einen guten Grund. Das Weingut Merkel ist so ein guter Grund. Beim jungen Winzerpaar Sonja und Andreas Merkel. Sie studierte Betriebswirtin, er studierter Weinbautechniker. Mit Kind im Arm, hemdsärmelig und ganz entspannt führen sie das Weingut seit einigen Jahren. Beide sind gut rumgekommen in der Welt, hatten sogar mal kurz in Erwägung gezogen, nach Kanada auszuwandern. Bis sie dann merkten, dass der Wein in der Heimat doch der beste ist. Der Name "Merkel" in Kleindniedesheim reicht bis ins 17.Jahrhundert zurück. Das verpflichtet auch. Mit ihrer Kellerei und der Probierstube ziehen sie auch Auswärtige in die Bobenheimer Straße.

Aber den größten Grund hier halt zu machen, den gibt das Schloss. Mächtig und überragend stellt es alles andere in den Schatten. Ein Denkmal aus Beton, mit viel Leben drin. Hier sitzt die Ortsverwaltung, und zwei Künstler haben ihr Atelier. Eine von ihnen ist Karola Leonhard, die seit mehr als zehn Jahren aus Ludwigshafen hierher pendelt, um zu malen. Wenn man ihren Arbeitsplatz sieht, weiß man warum: der Blick aus ihrem Atelier reicht tief bis in die Rheinebene hinein.

Außerdem hat sie Freunde hier gefunden, zum Beispiel Doris Schmidt. Gemeinsam mit anderen Senioren treffen sie sich in der Seniorenstube, im Schloss. Karola Leonhard hat in der Bobenheimer Straße eine zweite Heimat gefunden, einen Ort, wo sie vom Stadtleben abschalten kann. Abschalten, das kann man auch im Schlossgarten, einer Oase der Ruhe und Idylle mit angrenzenden Weinbergen, dem Himmel ganz nah. Und spätestens hier wird klar: es gibt doch viele Gründe, die Bobenheimer Straße zu besuchen.