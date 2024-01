per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon

Er ist rund 8000 Quadratmeter groß, besitzt sieben Anlieger und bietet jede Menge Platz zum Spielen, Parken oder Spazieren gehen: Der Marktplatz in Schwabenheim. Im Mittelpunkt steht die evangelische Pfarrkirche aus dem 19. Jahrhundert. 1911 wurde die komplette Decke dekorativ im Jugendstil gestaltet.

Der "gute Geist" der evangelischen Kirche ist Magda Schmelzer. Die gebürtige Schwabenheimerin ist seit 28 Jahren die Küsterin und damit verantwortlich für sämtliche Vorbereitungen in der Kirche: vom normalen Gottesdienst, über Taufen, Hochzeiten bis hin zu Beerdigungen. Auch persönlich verbindet Magda Schmelzer viele Erinnerungen mit "ihrer" Kirche. So heiratete sie hier und ihre Kinder wurden hier getauft. Ihr "zweites Zuhause" hat sie zudem täglich vor Augen: ihr Haus liegt direkt am Markplatz.

Ebenfalls dort geheiratet haben Andrea und Jörn Schumann. Die beiden betreiben das Gasthaus "Stadt Frankfurt". Das gibt es im Ort bereits seit 1872. Somit ist die "Stadt Frankfurt" der älteste Gastronomiebetrieb im Familienbesitz in Schwabenheim. Jörn Schumann ist hauptberuflich Winzer. Seine Burgunderweine vermarktet er weit über die Region hinaus. Mit seiner Kundschaft kommuniziert er über das Internet, bei Weinproben oder ganz einfach beim Essen in seiner Wirtschaft. Dort hilft die ganze Familie mit: sowohl die 82-jährige Mutter Erna, als auch der zehnjährige Sohn Paul.

Auch er kennt den Marktplatz gut. Täglich führt ihn sein Weg zur Schule darüber und des öfteren dient er auch als Spielplatz. Dann wenn er dort mit anderen Schwabenheimer Kindern zweimal die Woche zusammenkommt: beim Jugendtreff. Den leitet seit drei Jahren Nicole Steinbach. Die Sozialpädagogin betreut rund 20 Kinder im Alter zwischen 9 und 16 Jahren.

Die nutzen im Jugendtreff die Möglichkeit zum Basteln, Kicker und Billiard spielen oder um im Internet zu surfen – damit sie immer auf dem laufenden sind, was auf dem Marktplatz und im sonstigen Schwabenheim alles so los ist.