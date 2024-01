Calmontstraße in Bremm

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Eine Fahrt durch die Calmontstraße im Winter. Wir begegnen dabei einigen der 218 Menschen, die in der längsten Straße von Bremm wohnen: Erna Franzen lebt hier schon seit 89 Jahren, also seit ihrer Geburt. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist sie fit, fährt Auto, steigt Treppen und arbeitet sogar am Computer.

Rainer Pellenz ist Hobby-Historiker und EDV-Experte. Er hat eine inoffizielle Internet-Seite über Bremm gestaltet. Dort gibt es auch viele alte Fotos von der Calmontstraße, die früher Oberstraße hieß und im Volksmund "Kehgass" genannt wird.

Matthias Oster und sein Vater haben eines der ältesten Häuser in der Straße renoviert und zum Verwaltungssitz ihres Unternehmens gemacht. Der Hobby-Imker Alexander Schmitz nutzt den Winter, um die "Wohnungen" für seine Bienen vorzubereiten. Und Egon Eiserloh macht für uns mal eine Probefahrt mit seinem "Calmont-Express", einem Traktor mit Planwagen-Anhänger, durch die Straße.