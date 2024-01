Hauptstraße in Frankenstein

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Frankenstein liegt in der Westpfalz, etwa in der Mitte zwischen Kaiserslautern, Bad Dürkheim und Neustadt an der Weinstraße. Das Dorf hat rund 1000 Einwohner und ist von Wald umgeben.

Über dem Ort erhebt sich die imposante Burgruine Frankenstein. Von dort ist eine Straße besonders gut zu sehen: die Hauptstraße. Auch hier stehen einige historisch interessante Gebäude. Zum Beispiel der alte Bahnhof und die vergitterte "Betzenkammer". Sie ist ein Verlies, in dem früher Reisende untergebracht wurden, vorsichtshalber. Heute sind die touristischen Angebote in Frankenstein wesentlich komfortabler.

Die Hauptstraße steht im Mittelpunkt einer Geschichts-Chronik mit Aufsätzen und Zeichnungen. Die füllen mittlerweile 15 Bände. Einer der Dorfhistoriker ist in Frankenstein außerdem bekannt als guter Zeichner und Mundartdichter.

Kreativ ist auch eine Zugezogene. Sie töpfert nicht nur, sie strickt auch Ungewöhnliches. Das Ergebnis ist in der Hauptstraße zu sehen: farbenfrohe Poller am Straßenrand, bunt "bestrickt". Die Frau mit den schnellen Stricknadeln hegt und pflegt die wollenen Stulpen, auch wenn sie schmutzig sind. Denn die Hauptstraße ist stark befahren.