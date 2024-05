Wolfserlen in Breitenau

Ein Film von Lutz Näkel

Die ersten Häuser in den "Wolfserlen" entstanden in den Siebziger Jahren, aber noch heute ist die Straße ein Neubaugebiet, wenn auch eines, das nur ganz langsam wächst. "Und das ist auch gut so, denn dadurch können sich Neubürger viel besser integrieren", sagt Rainer Kalb, der zu den ersten Siedlern in den Wolfserlen gehörte. Der pensionierte Lehrer ist "Landbewohner aus Leidenschaft", ihn faszinieren die Traditionen seiner Westerwälder Heimat. Besonders die Mundart hat es ihm angetan. Er hat mehrere Bücher darüber geschrieben und CDs mit Beispielen von Dialekten veröffentlicht, die er in Breitenau und den umliegenden Gemeinden aufgezeichnet hat.

Ein Traditionalist, der aber auch Neuerungen gegenüber aufgeschlossen ist: Seinen Hühnerstall hat Rainer Kalb mit einer programmierbaren Schließanlage ausgestattet: Bei Sonnenaufgang öffnet sich die Türe automatisch, und kurz bevor es Nacht wird, schließt sie sich wieder.