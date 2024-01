Langheck im Biersdorf am See

Ein Film von Bernd Schwab

Biersdorf am See liegt in der Eifel, rund zehn Kilometer nordwestlich von Bitburg. Der staatlich anerkannte Erholungsort hat nicht zuletzt durch seine Lage am Stausee eine sehr gute touristische Infrastruktur mit mehreren Hotels und Gaststätten. Ein touristischer Anziehungspunkt ist das Naturdenkmal Rotlay, eine beeindruckende Rotsandsteinfelswand.

Ortsprägend ist die katholische Pfarrkirche Sankt Martin, die vor knapp 100 Jahren erbaut wurde. Sie liegt auf der Langheck, so lautet der Name der Straße im oberen Teil von Biersdorf am See. Ihr Name geht auf eine lange Hecke zurück, die dort vor langer Zeit mal gestanden hat.

Auf den ersten Blick wirkt Langheck eher unspektakulär und nüchtern. Doch hinter den Fassaden gibt es einiges zu entdecken. Da wären zum Beispiel ein Harley Club und eine Musikschule. Auf ihre ganz eigene Weise haben sich viele Bewohner auf der Langheck ihre kleinen und großen Träume erfüllt.