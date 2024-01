Hauptstraße in Olzheim

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

Olzheim liegt im Nordwesten von Rheinland-Pfalz - aber auch in der Mitte Europas, denn die Europastraße 29 von Spanien nach Skandinavien führt hier vorbei. Zu den Endpunkten der Straße ist es von Olzheim etwa gleich weit.

Der LKW-Verkehr macht oft Halt im Rasthof "Schneifel", am Eingang der Hauptstraße. Gleich nebenan, in der Werkstatt, können auch die größten LKW-Reifen repariert werden. Während auf der Bundesstraße der Verkehr tobt, ist es in der parallel verlaufenden Hauptstraße relativ ruhig.

Außer, wenn im Restaurant "Wingels 5 Jahreszeiten" im Saal gefeiert wird. Die Familie Wingels, fünf tatkräftige Personen an der Zahl, hat vor ein paar Jahren das Restaurant neu gebaut – mit großem Erfolg. Ganz am Ende der Hauptstraße - direkt am Waldrand - wohnt Linda Hecker. Die Natur hat es ihr angetan: sie holt die Steine zu sich ins Haus. Aus ihnen hat die Hobby-Künstlerin die schönsten Figuren gemeißelt und sogar ihren Kaminofen damit gebaut.