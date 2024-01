Aubachstraße in Neuwied-Niederbieber

Ein Film von Lutz Näkel

Gut einen Kilometer ist sie lang, und auf den ersten Blick glaubt man nicht, dass sich in der Aubachstraße eine Weltsensation findet. Das Restaurant "La Mer" neben den Fischteichen wirkt nicht besonders auffällig. Im Inneren aber befindet sich das größte Salzwasser-Aquarium der Welt in Privatbesitz. In 150 000 Litern Seewasser tummeln sich Doktorfische, Meerbrassen, Kaiserfische und sogar zwei Haie und eine Muräne. Durch drei riesige Panoramascheiben können die Gäste des Restaurants die Unterwasserwelt betrachten. Ein gewaltiger technischer Aufwand ist nötig, um das Aquarium zu betreiben, und fünfzehn Jahre hat Besitzer Burkhard Weller in die Planung gesteckt.

Die Aubachstraße zieht sich vom "La Mer" entlang des Aubachs nach Westen, in ihrem unteren Teil stehen noch viele alte Gebäude, auch das alte Backhaus, das 2008 in ein Heimatmuseum umgewandelt wurde. Ein Teil davon ist den Bibern gewidmet, die einst auch im Aubach lebten und denen Niederbieber seinen Namen verdankt.

Gleich neben dem Museum gibt's ein weiteres Restaurant, die Pizzeria "Damiano", geführt von dem Armenier Josef Demirel. Der hat vor einigen Jahren mehr Raum für Gäste gebraucht und einfach auf der gegenüberliegenden Seite einen Biergarten gebaut, der im Winter überdacht ist. Nudeln und Pizza werden jetzt über die Straße und den Aubach in den "Bibergarten" getragen. Und der sieht irgendwie auch aus wie ein großes Aquarium, nur sitzen die Gäste drinnen...