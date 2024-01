In der Hohl in Forst

Wolfgang Bartels



Forst liegt in der Osteifel zwischen Treis-Karden und Kaisersesch. Erstmals erwähnt wird das Dorf auf den Eifelhöhen im Jahre 1178. Forst zählt rund 400 Einwohner.

"In der Hohl" ist eine Straße zum Wohnen, zum Arbeiten und manchmal auch zum Feiern. Sie heißt so, weil sie durch eine Senke führt. Die meisten Häuser stammen aus den sechziger/siebziger Jahren. Die Straße verbindet jetzt zwei Ortsteile, die früher durch Wiesen getrennt waren.

Am Anfang der "Hohl" steht ein alter Kirchturm – das Wahrzeichen von Forst. Die alte Kirche musste in den sechziger Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen werden – nur der Turm blieb übrig.

In der Mitte liegt die die Schreinerei von Jürgen Jung. Der Ein-Mann-Betrieb hat sich auf die Herstellung individueller Möbel spezialisiert. Bei ihm gibt es nichts "von der Stange". Jedes Stück hat er selbst nach den Kundenwünschen entworfen.

Gleich gegenüber liegt die Prüf-Werkstatt von Wolfgang Gilles. Er hat sich auf die gesetzlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen bei Kraftfahrzeugen spezialisiert. Wenn am Fahrzeug alles in Ordnung ist, gibt es die Prüfplakette.

In der kleinen Werkstatt ist aber noch genügend Platz fürs Hobby. Wolfgang Gilles ganzer Stolz sind zwei alte Wehrmachts-Krafträder mit Beiwagen, eine Zündapp und eine BMW. Mit Militärbegeisterung hat er nichts am Hut, ihn interessiert die alte Technik.

Das ausgefallenste Hobby In der Hohl hat jedoch Manfred Mohr. Was er macht, nennt sich "Turnierwurfsport der Binnenfischer". Es gilt, mit der Angel ein Gewicht ins Ziel zu werfen. In dieser Disziplin ist er Deutscher Vizemeister.

In der Hohl ist die Freiwillige Feuerwehr stationiert. Einmal im Monat rücken die zwölf Aktiven zur Übung aus – mit einem Magirus-Deutz-Löschfahrzeug Baujahr 1972, das eigentlich schon Oldtimer-Status hat. Beim Löschen jedoch zeigt das alte Schätzchen keinerlei Schwächen.

In der Hohl liegt auch der Treffpunkt der Forster Dorfgemeinschaft: das Bürgerhaus. Hier treffen sich die Vereine – wie die Frauengemeinschaft zum Kaffee-Nachmittag.