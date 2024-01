Ein Film von Thomas Keck

Die Waldstraße in Erlenbach wurde 1975 erschlossen. Junge Familien bauten ihre Häuser in der kleinen Sackgasse am Dorfrand. Die ruhige Lage am Gemeindewald, die günstigen Bauplätze und eine relativ gute Verkehrslage waren unschlagbare Argumente für den Standort. Die Kinder konnten auf der Straße spielen, ohne dass die Eltern den Durchgangsverkehr fürchten müssten.

So ist es auch heute noch – theoretisch, denn inzwischen sind die Kinder groß, und die meisten sind aus dem Haus.

Die Eltern sind hier geblieben, und so mancher hat sich schon zur Ruhe gesetzt. Aus der jungen, lebhaften Straße wurde ein eher beschauliches Wohngebiet, in dem ältere Herrschaften ihre Vorgärten pflegen und ihren Hobbies nachgehen.

Natürlich gibt es auch Ausnahmen. In einem der Häuser wohnen vier Generationen unter einem Dach. Häuser wurden modernisiert oder umgebaut. Doch alles in allem strahlt die Straße den bröckelnden Charme der Siebziger Jahre aus. Welche Zukunft hat eine Straße wie die Waldstraße? Eine Antwort auf diese Frage können nur die Menschen geben, die hier leben.