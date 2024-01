Burgstraße in Altenbamberg

per Mail teilen

Ein Film von Frank Hisam

Altenbamberg liegt im Landkreis Bad Kreuznach und hat nichts mit dem Bamberg in Bayern zu tun. Es hat seinen Namen von der Altenbaumburg, die mit ihrer mächtigen Erscheinung den Ort beherrscht. Die Burg ist nur über die Burgstraße erreichbar - ein Weg voller Geschichten, dem wir auf der Spur sind.

Da gibt es Traditionelles, zum Beispiel den Bäcker Heblich, der schon in der vierten Generation die einzige Bäckerei im Ort betreibt. Da gibt es Historisches - dazu gehört der Müller, dessen Mühle noch steht, aber nicht mehr im Betrieb ist, und es gibt Praktisches - der Kfz-Mechaniker der Straße, der das Schrauben vor allem an alten Citroen-Autos nicht ganz lassen kann.

Für Kurioses sorgt der Dienst älteste Nachwächter von Rheinland-Pfalz, der in der Burgstraße schon mal zur Probe läuft. An der Altenbaumburg kommt der Besucher des Ortes ohnehin nicht vorbei. Dort bietet der Wirt in der Burgschänke kulinarisch-deftiges. Die reizvolle Anlage lässt sich auf eigene Faust und kostenlos erkunden werden und die sagenhafte Aussicht ist auch gratis.