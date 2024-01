Ein Film von Christian Jakob

Nörtershausen im Hunsrück mit seinen 1200 Einwohnern ist eine landschaftlich sehr schön gelegene kleine Gemeinde. Auch wenn es in Nörtershausen keine Geschäfte gibt, so ist es doch ein durchaus lebhaftes Dorf – in dem viel gebaut wird. Einige Straßen sind erst in den vergangenen Jahrzehnten entstanden – so zum Beispiel die Straße „Auf dem Bungert“.

Vor etwas mehr als 40 Jahren sind hier die ersten Menschen hingezogen. Interessante Menschen wie Ekkehard Priebe – er liebt klassische, hochwertige Kunst und verkauft sie auch. Sein ganzes Haus samt Inneneinrichtung ist ein Kunstwerk. Oder die Familie Karst. Ihr gehört gleich eine ganze Reihe von Häusern in der Straße. Alle drei Generationen der Familie leben hier. Familienoberhaupt Herbert Karst war einer der ersten, der sich in der Straße „Auf dem Bungert“ niedergelassen hat.

Oder Günter Wagner: Er hat neben seinem Elternhaus eine kleine Hobbyschmiede. Immer wenn er Zeit hat, bastelt, schmiedet er dort Geschenke oder nützliche Ersatzteile – auch für die Nachbarschaft. Die Menschen in der Straße respektieren und schätzen sich gegenseitig. So sagt Günter Wagner über den Kunstfreund Ekkehard Priebe: „Er lebt seinen Traum und das hat er sich verdient.“ Und damit ist er nicht der einzige in der Straße „Auf dem Bungert“ in Nörtershausen.