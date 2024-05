Kriegsfelder Straße in Nieder-Wiesen

Ein Film von Bernd Schwab

Nieder-Wiesen liegt in der Rheinhessischen Schweiz – zwölf Kilometer westlich von Alzey. Rund 630 Menschen leben in der Gemeinde am Wiesbach. Früher war Nieder-Wiesen das Dorf der Maurer. Wenn in der kalten Jahreszeit die Arbeit ruhte, verdienten sich die Menschen ein kleines Zubrot, indem sie Reisigbesen herstellten. Das brachte der Region den Beinamen "Besenschweiz" ein.

Nieder-Wiesen hat einige Besonderheiten zu bieten. So gibt es zum Beispiel ein ehemaliges Wasserschloss, das sich inzwischen in Privatbesitz befindet. Heute fließt allerdings kein Wasser mehr im Schlossgraben. Recht ungewöhnlich ist auch eine Furt, die im Ortsgebiet durch den Wiesbach führt. Wer mit dem Auto durchfährt, sollte allerdings vorher den Wasserstand prüfen. Und da ist da noch eine sehenswerte evangelische Kirche aus dem 18. Jahrhundert, die eine hübsche Stummorgel beherbergt.

Das Gotteshaus liegt an der Kriegsfelder Straße. Vieles, was für ein Dorf wichtig ist, findet sich hier wie zum Beispiel Bürgerhaus, Feuerwehr und Kindergarten. Im ehemaligen Rathaus des Ortes ist inzwischen ein gemütliches Gasthaus. Familie Steuerwald ist für die gute, preiswerte Küche bekannt. So mancher Nieder-Wiesener, der hier früher getraut wurde, lässt es sich heute an gleicher Stelle schmecken.