Mühlweg in Hördt

Ein Film von Jutta Kastenholz

Hördt liegt im Landkreis Germersheim, in direkter Nähe zu den Rheinauen. Schon im Mittelalter hat es hier ein Kloster gegeben, davon zeugen heute noch Mauerreste und eine Kirche. Zum Kloster gehörte auch eine Mühle am Klingbach – und direkt daneben verläuft der Mühlweg - eine Straße im Wandel.

Die Tabakfelder am Ortseingang sind längst verschwunden. Inzwischen bauen die Landwirte lieber Spargel und Erdbeeren an. Doch das rentiert sich nur noch im großen Stil und wäre ohne Saisonarbeiter kaum möglich. Ein Wandel geht auch in der Arztpraxis vor sich, hier sucht man wieder einen Nachfolger für den Doktor. Doch der ist schwer zu finden.

Ein neuer Besitzer hat sich dagegen in der alten Tabakfabrik nieder gelassen: Andreas Helmling. Der Bildhauer ist spezialisiert auf Kunst am Bau und hat auch den Verkehrskreisel am Ortseingang gestaltet: Die moderne Version des Ortswappens zeigt die Madonna mit Christuskind. Direkt neben dem Atelier von Andreas Helmling liegt die alte Ölmühle. Schon in den 70er Jahren wurde sie liebevoll restauriert. Heute ist sie ein Hingucker am Ende des Mühlwegs.