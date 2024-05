Kuhbach in Farschweiler

Ein Film von Peter Thielen

Das Dorf in der Region Trier hat 800 Einwohner und liegt im Hunsrückhochwald. Die Lebensader des Dorfes ist der Kuhbach. Es ist die Straße von Farschweiler mit Supermarkt, Sparkasse, Schule, Feuerwehr und Gemeindehaus. Ihren Namen verdankt sie dem Bach, der sie so ziemlich in der Mitte der Straße kreuzt.

Ernst Annen weiß noch, dass die Menschen früher ihr Vieh am Bach tränkten und auch für sich selbst das Wasser dort schöpften. Mit einem Wasserjoch trugen die Frauen die Eimer nach Hause. Solch ein Joch hat er noch in seinem kleinen privaten Museum, denn Ernst Annen ist 81 Jahre alt und er will die Geschichte bewahren. In seinem Heimatdorf fühlt er sich pudelwohl. Das liegt sicher auch daran, dass dort - und ganz besonders im Kuhbach - das Miteinander der Generationen gepflegt wird. Gerade entsteht ein Generationenpark im Kuhbach. Rund um Gemeindehaus, Schule und Feuerwehr schaffen sich die Farschweilerer damit eine Oase für Alt und Jung. Ein Gelände mit vielen Möglichkeiten, um miteinander Zeit zu verleben und ins Gespräch zu kommen. Es gibt Spielgeräte für Junge und für Ältere, es gibt eine Grillstelle, Ruhebänke mit Tischen, einen Jugendraum, eine Turnhalle in der auch gefeiert wird und und und... Es ist ein absolutes Vorzeigeprojekt, bei dem alle im Dorf mitmachen. Sogar die EU hat das erkannt und fördert das Projekt kräftig.

Neben dem Generationenpark, der von der Bürgermeisterin Silke Bigge erdacht wurde und nun mit viel Energie von allen vorangetrieben wird, zeigen wir auch die Jugendfeuerwehr sowie einen ungewöhnlichen Supermarkt im Kuhbach. Der Markt von Hedi Messerig und ihren fünf Töchtern ist seit 40 Jahren eine Institution in Farschweiler.