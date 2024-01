Kurfürstenstraße in Manderscheid

per Mail teilen

Ein Film von Peter Thielen



Das kleine Städtchen Manderscheid mit seinen 1.300 Einwohnern liegt romantisch auf einem Bergrücken oberhalb des Liesertals. Die Lebensader des Dorfes ist die Kurfürstenstraße, benannt nach dem Kurfürsten von Trier.

Er war der Herr der Manderscheider Oberburg, der älteren der beiden Manderscheider Burgen. Die Kurfürstenstraße ist geprägt vom Tourismus und von einigen sehr schönen Gebäuden wie dem Rathaus oder dem Heimatmuseum.

Doch auch hinter der ein oder anderen weniger auffälligen Fassade finden sich zum Teil faszinierende Geschichten. So etwa im Haus von Hans Stölben am Marktplatz. "Steinkiste" hat der 80-Jährige außen angeschrieben. Was klingt wie die Sammelbox eines kleinen Jungen ist ein unglaubliches privates Museum mit weit über 1.500 Steinen aus der ganzen Welt.

Hans Stölben erzählt ihre Geschichte. Er beschreibt den Kreislauf der Steine, zeigt ihre einzigartigen Baupläne und verrät ihre Geheimnisse. So hat er Steine, die unter Schwarzlicht zu leuchten beginnen – kleine Wunder der Natur. Und sogar zu Stein gewordenen Dino-Kot gibt es bei ihm zu bestaunen. Außerdem stellen wir den letzten Bauern der Kurfürstenstraße vor und zeigen einen Mann, der aus alten Silberlöffeln und Gabeln kleine Kunstwerke zaubert.