Ein Film von Stefan Hartstang



Vor den Toren von Mainz liegt die 1200 Einwohner große Gemeinde Sörgenloch. Bis in die letzten Jahrzehnte hinein war sie überwiegend landwirtschaftlich geprägt, doch im Ballungsgebiet Rhein-Main entwickelte sie sich immer mehr zur Wohngemeinde.

Erstmals erwähnt wurde das zur Verbandsgemeinde Nieder-Olm gehörende Sörgenloch Ende des 12. Jahrhunderts. Mit dem Namen Gutenberg ist das Dorf eng verbunden, die Familie derer von Gensfleisch war in Sörgenloch angesiedelt. Ein Renaissance-Schlösschen erinnert an die ehemaligen Ortsherren von Sörgenloch.

Viele Äcker, Wiesen, Weinberge und Weiden liegen verstreut rund um die rheinhessische Gemeinde und so ist nicht nur der Weinbau hier ein Thema, sondern auch die Pferdehaltung, denn Platz gibt es im Selztal genug. Die werden dann auch schon mal die Straße entlang geführt - wenn nicht gerade Rush Hour ist und die Bewohner weiterer rheinhessischer Ortschaften auf ihrem Weg zur Autobahn sind. Denn dieser Weg führt über die Oppenheimer Straße in Sörgenloch, in der wir auf eine Kunstwerkstatt treffen, einem Motorradveredler bei seiner Arbeit über die Schulter schauen oder uns ganz tierisch mit Pferden und Hunden beschäftigen.