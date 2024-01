Alte Trierer Straße in Binsfeld

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Binsfeld liegt auf einer Hochfläche der Südeifel, rund 20 Kilometer westlich von Wittlich. Das Dorf wurde im Jahr 844 erstmals urkundlich erwähnt.

Heute leben rund 1100 Menschen in der Gemeinde, darunter auch viele Amerikaner. Die Gemeinde liegt nicht weit vom Nato-Flughafen Spangdahlem entfernt.

Die Alte Trierer Straße ist eine eher ruhige Straße. Der Hauptdurchgangsverkehr in Richtung Trier läuft schon lange über andere Straßen. Dicht an dicht drängen sich die landwirtschaftlichen Gehöfte aneinander und erinnern an Zeiten, als noch vor vielen Häusern ein Misthaufen lag.



Die Menschen vertreiben sich die Zeit auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Der eine züchtet Koi-Karpfen, ein anderer sammelt Oldtimer und wieder ein anderer schreibt witzige Limericks. Allzu viele Geschäfte gibt es nicht mehr in der Alten Trier Straße. Aber eines hält tapfer durch – der Lebensmittelladen von Frau Krischel.