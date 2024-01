Hauptstraße in Eußerthal

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter

Die Hauptstraße ist eine kleine, malerische Straße mitten im Ortskern. An zwei Bächen schlängelt sie sich entlang. In Sichtweite: die altehrwürdige Kirche des ehemaligien Zisterzienserklosters. Auf den ersten Blick gibt es nichts Ungewöhnliches zu sehen, auf den zweiten gewährt die Hauptstraße dann aber doch überraschende Einblicke.

Da gibt es zum Beispiel das Klosterstüb'l, eine originell dekorierte Gaststätte mit vielen Kunstwerken im Garten, ein Alte Mühle, in der jetzt mehrere Generationen ein und derselben Familie wohnen, einen Laden als Kommunikationszentrale des ganzen Dorfes und eine Werbeagentur, die eine ehemalige Metzgerei zu einem Kunsthaus umgestaltet hat.

Eußerthal liegt in der Südpfalz, im Landkreis Südliche Weinstraße. Es hat fast 900 Einwohner und gehört zur Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort mit gepflegten Häusern und Höfen, der herrliche Möglichkeiten zum Innehalten, aber auch zum Wandern im Pfälzer Wald bietet. Hauptanziehungspunkt: Die Katholische Kirche, das einzige Bauwerk, das von dem ehemaligen Zisterzienserkloster übrig geblieben ist, eine der wertvollsten Bauschöpfungen des 12. Jahrhunderts in der Pfalz.