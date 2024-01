Hauptstraße in Bleckhausen

per Mail teilen

Ein Film von Peter Thielen

Das Dorf Bleckhausen hat 350 Einwohner und liegt auf einem Höhenzug oberhalb des Liesertales bei Manderscheid. Die Hauptstraße ist die längste Straße des Dorfes. An ihr liegen die alte katholische Pfarrkirche St. Antonius, ein schönes und modernes Bürgerhaus, der schmucke Dorfbrunnen und auch das letzte Gasthaus des Ortes.

Und in der Hauptstraße finden sich zahlreiche sehr liebevoll renovierte und restaurierte alte Häuser – sie kann sich also wirklich sehen lassen. Und doch ist die Bleckhausener Hauptstraße nicht frei von Problemen. Es gibt auch leer stehende Häuser, denn der demografische Wandel geht auch an dieser Straße nicht spurlos vorüber.

Zu wenige junge Menschen bleiben im Ort, die Alten sind zahlenmäßig weit überlegen. Das sorgt auch den langjährigen Ortsbürgermeister Egon Bauer. Er ist in der Hauptstraße aufgewachsen und lebt bis heute hier.

Egon Bauer stellt uns seine Straße vor mit all ihren Facetten: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Straße genauso wie die Probleme und Herausforderungen, aber auch ihre schönen und besonderen Seiten. Egon Bauer zeigt uns seine alte Schule, sein Elternhaus, das heute das letzte Gasthaus des Dorfes ist.

Er stellt uns einen der ältesten Bürger der Straße vor, Willi Gitzen ist 86. Aber auch die neusten Bewohner der Straße, die junge Familie Pflug, die in der Hauptstraße eine Pferdezucht aufbaut und gerade ihr erstes Fohlen bekommen hat. Und er zeigt uns eine der wohl ungewöhnlichsten KFZ-Werkstätten in Rheinland-Pfalz. Sie gehört Wolfgang Schneider und beherbergt unzählige historische Autos und Motorräder, vorwiegend der Marke NSU.

Wolfgang Schneider hat sich auf deren Restauration spezialisiert. Und auch sein Sohn Alex hat Motoröl im Blut, er fährt Cartrennen in ganz Europa und das mit 13 Jahren. Wenn Alex Schneider die Werkstatt seines Vaters mal übernimmt, wäre es ein gutes Zeichen für die Hauptstraße, doch das ist noch ungewiss.