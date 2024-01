Die Naheweinstraße in Laubenheim/Nahe

per Mail teilen

Ein Film von Christopher Hiepe

Die Naheweinstraße in Laubenheim hat das zu bieten, was der Name vermuten lässt: Es gibt noch ein paar Winzerbetriebe und auch die Nahe ist nicht weit. Doch das ist längst nicht alles.

Da gibt es noch ein ganz ungleiches Kirchenpaar, die stattliche evangelische Kirche und gleich daneben das katholische Kapellchen. Oder gleich Hausnummer 1: Die ehemalige Getreidemühle ist das Traumschloss von Stefan Vollmari, der dort an alten Volkswagen schraubt und Strom produziert. Im Silo ist heute ein Tonstudio untergebracht, in dem Musiker aus ganz Europa ihre Songs aufnehmen.

Gleich hinter der Mühle liegt ein Schrebergarten, für den diese Bezeichnung eigentlich eine Beleidigung ist. Mit seinen beiden grünen Daumen hat Amir Zahirovic ihn in einen kleinen Park verwandelt. Ein ganz außergewöhnliches Hotel steht mitten im Ort - "So wie Du" heißt es, ein integratives Gästehaus für Menschen mit und ohne Behinderung, die Herzensangelegenheit von Renate und Gunnar Spott.