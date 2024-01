Ein Film von Katharina Pfänder

Herborn ist eine kleine Gemeinde im Kreis Birkenfeld, zwischen Morbach und Idar-Oberstein. Sie liegt idyllisch am Rande des Königswaldes und am Fuße der bekannten Wildenburg. Herborn ist ein guter Ausgangspunkt für wunderbare Wanderungen auf dem Saar-Hunsrücksteig und in der Umgebung.

Nur drei Kilometer von Idar-Oberstein gelegen ist Herborn geprägt von der Edelsteinbearbeitung. Die heutigen Mineralien-Vorkommen an der Deutschen Edelsteinstraße erfreuen noch immer den passionierten Sammler und Hobby-Geologen.

Die Kempfelder Straße in Herborn ist eine ganz und gar unaufgeregte Straße, was die Anwohner sehr schätzen. Sie liegt am Rande des Dorfes, wie eine Tangente und ist nur 120 Meter lang. Eine Wohnstraße, die in den 1950er Jahren entstand und in Sachen Baustil sehr tolerant ist. Vom Bauernhof bis zur mediterran anmutenden kleinen Villa, vom kleinen Schlösschen bis zum Fertighaus in XXL, in der Kempfelder Straße darf jeder seinen Wohntraum leben.