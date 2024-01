Hauptstraße in Aschbach

per Mail teilen

Ein Film von Katrin Vetters

Die Westpfalz gehört zu den sogenannten strukturschwachen Regionen in Rheinland-Pfalz. Die Bevölkerung schrumpft, weil die Jungen in die Städte ziehen, dahin, wo die Arbeitsplätze sind.

Auch Aschbach im Kreis Kusel hat in den vergangenen Jahrzehnten an Einwohnern verloren. Wo früher an die zwanzig Vollerwerbs-Bauern wirtschafteten, gibt es heute keinen einzigen mehr. Platz ist daher reichlich im Dorf: Scheunen und Ställe stehen leer, alte Wohnhäuser warten auf Modernisierung.

Können die Aschbacher ihre Hauptstraße beleben? Hier und da gibt es Zeichen der Hoffnung. Der Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass Aschbach schnelles Internet bekommt. Und ein Maurer aus dem Ort hat ein Unternehmen gegründet, das ordentlich floriert.