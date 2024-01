Exerzierplatzstraße in Pirmasens

Am 21.Juni beginnt der Rheinland-Pfalz-Tag in Pirmasens. Die ehemalige Schuhmetropole liegt in der Südwestpfalz und hat etwa 40.000 Einwohner.

Das Fest mit Ausstellungen, Musikbühnen und Umzügen erstreckt sich über große Teile der Innenstadt. Unter anderem wird auch in der Exerzierplatzstraße gefeiert. Die besteht aus zwei Straßenabschnitten, die rechts und links den Exerzierplatz einfassen. Wo früher die Soldaten von Landgraf Ludwig marschierten, darf heute flaniert, gespielt und eingekauft werden. 1994 wurde die "Exe" – so wird der Exerzierplatz allgemein genannt - völlig neu gestaltet. Die Bebauung war anfangs umstritten. Heute zieht der Platz die Menschen magisch an, genauso wie die beiden Straßenabschnitte der Exerzierplatzstraße. Hier sind vor allem öffentliche Einrichtungen wie das Bürgercenter zu finden. Auch der Verband der Schuhindustrie hat seine Räume in der Exerzierplatzstraße. Dessen Geschäftsführer besucht gern den Wochenmarkt auf der "Exe". Meistens trifft er Bekannte aus der Schuhbranche. So bunt wie der Markt ist auch das Sortiment eines modernen Bekleidungsgeschäftes, das vor 30 Jahren ganz klein angefangen hat und dann immer größer wurde. Ein winziges Schirm- und Hutgeschäft ist sogar mehr als 100 Jahre alt. Es gilt aber nach wie vor als "Institution", obwohl sich das Sortiment nicht viel verändert hat. Auch die Einrichtung ist noch im Originalzustand. Was selbst viele Pirmasenser nicht wissen: In einem unauffälligen Hinterhaus der Exerzierplatzstraße verbirgt sich eine Art Moschee. Hier treffen sich türkische Frauen regelmäßig zum gemeinsamen Frühstück. Und in einem anderen Raum verrichten die Muslime ihr traditionelles Freitagsgebet. Die vielen Facetten des Lebens in der Exerzierplatzstraße – sie werden miteinander verbunden durch den Platz in der Mitte: der "Exe".