Backhausstraße in Horrweiler

Ein Film von Elmar Babst

Horrweiler liegt in Rheinhessen, nahe bei Gensingen, und da ist es nicht überraschend, dass der Weinbau das Bild der Gemeinde prägt. Allerdings lange nicht mehr so intensiv wie früher. Karl Grüner ist der letzte Winzer in der Backhausstraße, der sich darüber freuen kann, dass sein Betrieb auch in der kommenden Generation weiterlebt – Sohn Gerd hat sich dazu entschlossen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Die Backhausstraße ist aber nicht nur für guten Wein bekannt, sondern auch für gutes Essen: Im "Horrweiler Hecht" sind die Schnitzel größer als woanders, und man munkelt, sie schmecken auch besser.

Manch ältere Bewohner pflanzen so viel wie möglich von dem, was auf den Tisch kommt, noch selbst an. Allen voran Elisabeth Waffenschmidt. Mit 91 Jahren ist sie die älteste Bürgerin von Horrweiler, einen Rollator hat sie nicht. Denn ihr Fahrrad, das sie an jedem Frühlingstag zu ihrem Garten schiebt, ist - wie sie selbst sagt - ihre Stütze. Einmal im Garten angekommen, pflegt sie ihre Bete wie vor Jahrzehnten noch selbst.