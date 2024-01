Dorfstraße in Sevenig/Our

Ein Film von Wolfgang Bartels

Sevenig liegt ganz im Nordwesten von Rheinland-Pfalz direkt am Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Belgien. Das Dorf zählt 60 Einwohner und ist landwirtschaftlich geprägt. In der Dorfstraße wohnen Leute, die möglichst unabhängig sein wollen - eben Selbstversorger.

Einer von ihnen ist Markus Becker. Er ist Landwirt und muss zwei Mal am Tag seine fünfzig Milchkühe füttern. Nicht nur das Futter für die Kühe baut er selber an. Auch den Strom, den er in Haus und Hof verbraucht, erzeugt er selbst. Auf dem Dach hat er eine Photovoltaikanlage installiert. Doch die arbeitet nur, wenn die Sonne scheint. Deswegen hat sich Markus Becker noch etwas anderes einfallen lassen. In der Scheune steht ein Blockheizkraftwerk, eigentlich nichts anderes als ein großer Motor, der Strom und zugleich Wärme erzeugt.

Ein Geflügel-Paradies hat sich Walter Schoden geschaffen. Eier und manchen Braten hat es ihm schon frei Haus geliefert. Sein Herz gehört aber auch den kleinen gefiederten Freunden, vor allem den Schwalben, die den Sommer in der rauen Eifel verbringen. Ihnen hat er ein "Schwalbenhotel" gebaut.

Auch Johann Belling ist Selbstversorger – nämlich in punkto Brennmaterial. In den Seveniger Wäldern besitzt er ein paar Quadratmeter Privatwald – und mit denen macht er sich viel Arbeit. Im Winter fällt er ein paar Bäume, den Sommer über arbeitet er das Holz auf. Denn das Brennholz ist wesentlich billiger als Heizöl.

Auch Petra Nelles macht sich viel Arbeit, um möglichst viel aus dem eigenen Garten zu gewinnen. So zaubert sie aus Holunderblüten eine schmackhafte Creme für den Nachtisch. Auf ihrem Grundstück steht ein altes Backhaus. Familie Nelles hat den Backes wieder hergerichtet – und regelmäßig wird eingeheizt. Das Selbstversorger-Rezept von Petra Nelles: Pizza Backes Spezial, belegt mit Kräutern aus dem eigenen Garten.