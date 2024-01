Hauptstraße in Zilshausen

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina

Auf einem Hochplateau malerisch gelegen ist Zilshausen im Hunsrück tagsüber fest in Seniorenhand. Das Dorf mit seinen 300 Einwohnern zieht sich an der Hauptstraße entlang. Sieht es dort auf den ersten Blick ruhig, ja gar ein wenig verlassen aus, offenbart sich hinter den Kulissen, sprich in den Häusern, ein reges Leben mit viel guter Nachbarschaftshilfe.

Da hätten wir Monika Kochhan mit einer beachtlichen Sammlung an wertvollem Porzellan, das gepflegt werden will. Die 59jährige ist Altenpflegerin, der richtige Beruf bei einem Dorf mit so zahlreichen Senioren. Für älteren Herrschaften ist sogar eine offizielle Seniorenbeauftrage institutionalisiert worden: Veronika Hiester.

Die Familienhelferin ist begeisterte Gärtnerin und Organisatorin. Bei ihr laufen alle Fäden für den Seniorenmittagstisch zusammen. Der findet monatlich statt und ihr Mann Günter ist der Gitarrist, der die Senioren, die gar bis in die 90er hinein alt sind, unterstützt. So wird aus einem beschaulichen Zilshausen ein Ort, in dem man zusammenhält und es keine Vereinsamung im Alter gibt.