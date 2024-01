Hauptstraße in Berschweiler

Ein Film von Elmar Babst

Berschweiler gibt es in Rheinland-Pfalz gleich zweimal und beide Orte liegen gar nicht so weit auseinander: in der Nähe von Kusel und bei Baumholder. Wir sind in Berschweiler bei Baumholder unterwegs – und zwar in der Hauptstraße.

Die zeugt von großer Vergangenheit, denn die 540-Einwohner-Gemeinde war einst Amtssitz. Das alte Amtshaus, das alte Forstamt und das ehemalige evangelische Pfarrhaus bilden eine beeindruckende Einheit am oberen Ende der Hauptstraße.

Heute sind alle Häuser in Privatbesitz. Der Wandel geht weiter, denn das evangelische Gemeindehaus gleich gegenüber wird demnächst auch verkauft. Dort finden zurzeit noch viele Veranstaltungen statt, unter anderem für Jugendgruppen. Damit diese weiterhin ein Zuhause in Berschweiler haben, wird die evangelische Kirche innen völlig neu gestaltet: Weltliches und Kirchliches unter einem Dach. Ein Architektenwettbewerb ist im Gange, das beste Konzept erhält demnächst den Zuschlag.