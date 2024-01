Sahrbachweg in Kirchsahr

Ein Film von Elmar Babst

Kirchsahr liegt ganz im Norden von Rheinland-Pfalz an einem Zulauf der Ahr, der Sahr. Gerade einmal 365 Menschen leben hier in Kirchsahr – und das auch noch auf mehrere Ortsteile verteilt. Da ist es naheliegend, den einzigen Weg, der gleich drei Ortsteile verbindet, näher in Augenschein zu nehmen.

Der Sahrbachweg ist heute Teil eines Wanderweges, den der „Freundeskreis Sahrbachtal e.V.“ in Schuss hält. Entlang des Weges kann man die Schönheit des Sahrtales genießen. Einigen Besuchern hat es so gut hier gefallen, dass sie gleich sesshaft wurden.

Helmut Schmidt zum Beispiel, ein Journalist aus dem nahen Bonn, hat sich in die Burg im Ortsteil Burgsahr verliebt und sie restauriert. Horst Betten verschlug es gar aus dem hohen Norden an die Sahr. Der gelernte Schreiner leitet heute eine Gaststätte und bietet seinen Gästen eine ganz besondere Attraktion: Mit Pfeil und Bogen können sie auf Eber, Rehe oder Wildschweine schießen – alle in Originalgröße, selbst gefertigt in der eigenen Schreinerei.