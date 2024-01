Die Ludwigstraße in Gönnheim

Ein Film von Gabi Keller

Gönnheim ist ein vorderpfälzisches Dorf mit rund 1.500 Einwohnern. Es gehört zum Landkreis Bad Dürkheim. Dank der Lage zwischen Haardtgebirge und Rhein ist das Klima hier mild und geeignet für den Anbau auch südländischer Pflanzen.

Die Gemeinde ist vom Wein-, Acker- und Obstbau geprägt. Eindrucksvolle Winzerhöfe dominieren in dem historischen Ortskern, vor allem in der Ludwigstraße. Zehn Winzer sind hier ansässig und viele vermarkten sich selbst. Manchmal treffen sie sich in einem der ältesten Weingüter der Straße. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert. Noch viel älter sind die Sarkophage hinter der Kirche. Im fünften Jahrhundert lebten die Römer als die ersten Weinbauern in Gönnheim. In den Steinsärgen bestatteten sie ihre Toten. Heute stehen die Sarkophage unmittelbar neben einem Spielplatz. Sie dienen den Kindern der Ludwigstraße oft zum Versteck spielen – obwohl schräg gegenüber, in historischem Ambiente, auch ein Jugendtreff eingerichtet wurde. Unter den vielen Kindern in der Ludwigstraße gibt es auch sechs Zwillingspärchen. Eine Häufung, die sich niemand recht erklären kann.

In der Ludwigstraße verbinden sich jugendliche Vitalität mit Traditionspflege. Dazu passt auch die Sattlerei eines Zugezogenen. Denn das Sattlerhandwerk ist eines der ältesten überhaupt. Und für die Einwohner der Ludwigstraße ist es praktisch, ihre alten, liebgewonnenen Sessel, defekte Gartenschirme oder aufgeplatzte Motorradsitze in der Nachbarschaft reparieren zu lassen.