Ringstraße in Ney

Ein Film von Arnold Groß

Ney ist klein. Das Dorf im Rhein-Hunsrück-Kreis hat gerade mal 350 Einwohner, nur drei Buchstaben im Namen, dafür aber vier Ortsteile. Nun ja, der einzige "richtige" Ortsteil außerhalb des Hauptdorfes ist Dieler, gelegen in einer Mulde nahe dem Ehrbachtal.

"Auf der Straße von Ney nach Dieler“ war in der letzten Karnevalskampagne der Hit im Hunsrückdorf. Findige Neyer hatten sich einen Text zur Melodie von Michael Holms "Mendocino" einfallen lassen und ihre Cover-Version mit durchschlagendem Erfolg aufgeführt. Der Song hat offenbar das Zeug zum Evergreen.

Angeblich verrichten einige Neyer Frauen ihre Hausarbeit noch immer zu den Klängen des Fastnachtshits. Entstanden ist das Lied in der Ringstraße, quasi die Verlängerung der "Straße von Ney nach Dieler". Die Ringstraße ist so etwas wie das kommunikative, kreative und ökonomische Zentrum von Ney - wenn man es denn so geschwollen ausdrücken wollte.

An der Ringstraße liegt der Dorfplatz, an dem die Neyer ihre Geselligkeit intensiv pflegen; hier sind die Ideen zum originellen Feiern, etwa von Martinsabend und Weihnachten, entstanden und in der Ringstraße gibt’s eine Schreinerei und damit den einzigen Handwerksbetrieb im Dorf. All dies ist charakteristisch für das kleine Ney, denn hier wird vor allem gewohnt, gelebt und gefeiert, in der schönen Landschaft und guten Luft des Hunsrücks.