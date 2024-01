Hauptstraße in Neuerkirch

Ein Film von Rosetta Reina

Neuerkirch im Hunsrück ist ein charmantes Dorf mit gut erhaltenen Fachwerkhäusern entlang der Hauptstraße. Und deswegen möchten alle da wohnen. Helga Ulrich ist hier geboren und freut sich über den Kaffeeduft, der vom Dorfplatz und über die Hauptstraße zieht. Das heißt, im Gemeindemuseum sind die Kaffeerösterfreunde wieder am Werk und die Strickgruppe freut sich über Kaffee und den gemütlichen Versammlungsort Dorfmuseum.

Vor 15 Jahren kam Maler und Kunstdozent Rudolf Schmidt nach Neuerkirch. Er kaufte das alte Gemeindehaus. Auf 600 Quadratmetern kann er in aller Ruhe seiner Kunst nachgehen, wenn er denn da ist. Denn er pendelt zwischen dem Hunsrück und Indonesien, der Heimat seiner Frau. Schräg gegenüber ist der Bioladen von Ragna Stemmer und Sebastian Scholz. Sogar aus Kiel in den Hunsrück sind sie gezogen. Sie fanden hier genügend Ackerflächen und versorgen so mit ihrem Laden die Einheimischen mit Bioware. Ganz am Ende, fast am Ortsausgangsschild von Neuerkirch, steht noch ein Haus, und da wohnt Heinrich Schreck, 71. Der letzte verbliebene Neuerkircher in der Straße.